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Meteoroloji’den sis ve pus uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı merkezi, sis ve pus uyarısında bulunurken, sıcaklıklarda 2 derece artış beklendiğini bildirdi.


09 Kasım 2016 09:54

Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli’de havanın az bulutlu ve açık geçeceği, sıcaklıkların 1-2 derece santigrat artacağı, rüzgarın ise değişik yönlerden hafif kuvvette, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir” denildi.

Elazığ için uyarıda da bulunan merkez, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden görüş mesafesindeki azalış sebebiyle oluşabilecek muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. 

Halil İbrahim Varlı

Etiketler: Meteoroloji, sis ve pus uyarısı


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