Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli’de havanın az bulutlu ve açık geçeceği, sıcaklıkların 1-2 derece santigrat artacağı, rüzgarın ise değişik yönlerden hafif kuvvette, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir” denildi.

Elazığ için uyarıda da bulunan merkez, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden görüş mesafesindeki azalış sebebiyle oluşabilecek muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Halil İbrahim Varlı