Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yoğun kar yağışı uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Ankara, Eskişehir, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur, Batı Akdeniz kıyılarında sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların İstanbul, Balıkesir'in kuzey kıyıları, Antalya'nın doğu kesimleri, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Erzurum, Kars, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Antalya'nın kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Ayrıca bu sabah ilk saatlerden itibaren zirai faaliyetlerin ve seracılığın sürdüğü İzmir ve Aydın ilinin iç kesimlerinde hafif zirai don, Manisa, Denizli, Isparta ve Burdur illerinde ise orta kuvvette zirai don bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur, kuzey ve batısının yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu 8

İstanbul: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor) 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 16

Adana: Parçalı bulutlu 20

Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, doğu kesimleri yer yer kuvvetli sağanak yağışlı (Yağışların Antalya'nın doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur, 1500 metre rakım ve üzerinde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı (Yağışların öğle saatlerine kadar yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların bu sabah ilk saatlerden itibaren doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 15