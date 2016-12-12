İstanbul için yarın karla karışık yağmur ve kar, çarşamba günü ise sabah saatlerine kadar kuvvetli kuzey rüzgârlarıyla birlikte, aralıklı kar sağanakları bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yapılan açıklama şöyle:

“İstanbul’da bugün (12.12.2016 Pazartesi) yağmur şeklinde başlayacak yağışın yarın (13.12.2016 Salı) öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği ve Çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte aralıklı kar sağanakları şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda ciddi bir örtü yapması beklenmiyor, ancak kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer 5 cm’ye kadar örtü yapabileceği bekleniyor. Kar yağışından ötürü meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Batı Karadeniz’de Kuvvetli ve Yer Yer Yoğun Kar Yağışları Bekleniyor!



Bugün (12.12.2016 Pazartesi) akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kar, kıyılarda yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın (13.12.2016 Salı) akşam saatlerinden itibaren kıyılarda da karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği, bölgede (Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop) kuvvetli olarak 10 – 20 cm, yüksek kesimlerde ise 20 -50 cm) kar örtüsü yapacağı tahmin ediliyor. Yağışın meydana getirebileceği olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi şeklinde kar yağışı) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Don Tehlikesi ve Korunma Yöntemleri

Dışarı Çıkarken

-Hava tahmin raporunu öğrenmeyi ihmal etmeyiniz, hava tahmin bültenlerini ve haberleri sürekli izleyin .

-Vücudu sıcak tutacak giysiler tercih ediniz. Açık alanlarda uzun süreli kalmamaya özen gösteriniz.

-Kayarak düşme tehlikesine karşı dikkatli olunuz.

-Sarkan elektrik tellerinden uzak durunuz ve dokunmayınız.

-Sıcaklığın -10 derece ve altında olduğu durumlarda mecbur değilseniz dışarı çıkmayın, seyahat etmeyin.

Araç kullanırken

-Aracınızda gerekli ekipmanların bulunduğundan emin olunuz. (Kar lastikleri kullanınız, zincir, çekme halatı vs. -bulundurunuz)Aracınızda gerekli ekipmanların bulunduğundan emin olunuz. (Kar lastikleri kullanınız, zincir, çekme halatı vs. bulundurunuz)

-Seyahatiniz için planlarınızı gözden geçiriniz, alternatif plan yapabilirsiniz.

-Seyahatte iseniz yolların ve trafiğin durumu hakkında bilgi almak için Bölge Trafik ile irtibata geçmelisiniz.

-Aile ve akrabalarınıza yerinizi ve nereye gittiğinizi haber veriniz.

-Trafikteyseniz özelliklede büyük araç kullanıyorsanız güvenli bir yerde beklemelisiniz.

-Trafik sınırlamalarına mutlaka uyunuz.