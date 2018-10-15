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Meteorolojiden ‘Toz Taşınımı' uyarısı

Meteorolojiden ‘Toz Taşınımı' uyarısı
Meteorolojiden ‘Toz Taşınımı' uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, toz bulutu uyarısı yaptı.

Suriye'den gelen çöl fırtınasının neden olduğu toz bulutunun yarın Güneydoğu Anadolu Bölgesinde etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde yarın saat 18.00'a kadar toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. 

Toz taşınımı dolayısıyla oluşması muhtemel risklerin ise ulaşımda aksama ve görüş mesafesinin azalması olarak kaydedildi.  

Murat Başal 

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