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Meteoroloji'den uyarı: Akşam saatlerinden itibaren dikkatli olun

Uzun süredir kurak ve yağmura hasret yaşayan Aydın'da akşam saatlerinden itibaren sağnak yağış beklendiği belirtildi. Meteoroloji Müdürülüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'nin gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Meteorolojiden uyarı: Akşam saatlerinden itibaren dikkatli olun

23 Ekim 2017 10:30

Aydın’ın Pazartesi akşamdan başlayarak Orta Akdeniz’den gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtilerek vatandaşların tedbirlerini şimdiden alması tavsiye edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 23 Ekim Pazartesi gece ve 24 Ekim Salı günü Ege Bölgesi genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların kıyı Egede kuvvetli olacağı tahmin edilirken, rüzgarın da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor. 25 Ekim Çarşamba günü yağışlı sistemin bölgede etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Salı günü yağışlı sistem ile birlikte 4-8 derece azalacağı tahmin ediliyor. 

 

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