Meteoroloji'den uyarı: Akşam saatlerinden itibaren dikkatli olun

Aydın’ın Pazartesi akşamdan başlayarak Orta Akdeniz’den gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtilerek vatandaşların tedbirlerini şimdiden alması tavsiye edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 23 Ekim Pazartesi gece ve 24 Ekim Salı günü Ege Bölgesi genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların kıyı Egede kuvvetli olacağı tahmin edilirken, rüzgarın da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor. 25 Ekim Çarşamba günü yağışlı sistemin bölgede etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Salı günü yağışlı sistem ile birlikte 4-8 derece azalacağı tahmin ediliyor.