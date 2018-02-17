Meteoroloji’den Van ve Hakkari için kar uyarısı

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, “17 Şubat 2018 tarihinde yapılan değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Van’ın güneyi ve Hakkari’nin çevrelerinin ise kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor. Bölgede en düşük sıcaklıklar; Van’da 1, Bitlis’te 0,5, Hakkâri’de 1,3 ve Muş’ta 5,1 derece olarak ölçülmüştür. En yüksek sıcaklıkların ise; Van’da 5, Bitlis’te 5, Hakkâri’de 4, ve Muş’ta 8 derece olması bekleniyor.

Van Gölü: çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, rüzgâr: doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,50m, görüş: iyi, yağış anında orta” denildi.