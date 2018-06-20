Meteoroloji'den yağış uyarısı |20 Haziran Çarşamba yurtta hava durumu

Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana'nın kuzeydoğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Osmaniye, Hatay'ın kuzeyi, Eskişehir, Ankara'nın batı çevreleri, Balıkesir'in doğusu, Bursa'nın güneyi, Bilecik ve Sakarya'nın güney çevreleri, Erzurum, Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 25

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 30

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 30

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 32

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 27

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, il genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, il genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor) 21

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33