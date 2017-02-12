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Meteoroloji’den yağış ve çığ uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, hafif kar ve yağmur yağışı ile birlikte çığ riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

Meteorolojiden yağış ve çığ uyarısı

12 Şubat 2017 11:38

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de çok bulutlu, Pazartesi günü ilk saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı, Adıyaman'da ise çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve yükseklerde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir” denildi.

ÇIĞ DÜŞME RİSKİ OLABİLİR

Hava sıcaklıklarının mevsim şartlarına göre normal devam edeceğini de bildiren merkez, mevcut kar örtüsünün yüksek olduğu dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, hafif kar ve yağmur yağışı ile birlikte çığ riskine karşı dikkatli olunmasını istedi. 

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de çok bulutlu, Pazartesi günü ilk saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı, Adıyaman'da ise çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve yükseklerde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir” denildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim şartlarına göre normal devam edeceğini de bildiren merkez, mevcut kar örtüsünün yüksek olduğu dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli olunmasını istedi. 


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