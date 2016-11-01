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Meteorolojiden yağış ve şiddetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı merkezi, karla karışık yağmur, şiddetli rüzgar ve don uyarısı yaptı.


01 Kasım 2016 10:00

Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan açıklamada, ”Bölgemizde havanın Elazığ'da aralıklarla yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu, Malatya'da aralıklarla yağmurlu, öğleden sonra çok bulutlu, Adıyaman'da aralıklarla kuvvetli yağmurlu, öğleden sonra çok bulutlu, Tunceli ve Bingöl'de ise karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşmesi beklenmektedir. Rüzgarların gün boyu aralıklarla değişik yönlerden orta kuvvette, gece yarısından sonra ise kuzey batılı yönlerden yer yer kuvvetli, Adıyaman, Malatya ve Elazığ'da yer yer çok kuvvetli esmesi beklenmektedir” denildi.
Merkez tarafından yapılan açıklamanın devamında ise, ”Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Malatya'nın yüksek kesimlerinde hafif kuvvette zirai don riski bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı zirai faaliyet ve seracılıkla uğraşan vatandaşlarımızın zirai don olayına karşı dikkatli olmaları gerekmektedir. Sabah saatlerinde Adıyaman’da çok kuvvetli sağanak şeklinde meydana gelmesi beklenen yağış dolayısıyla yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli olunmalıdır. Gece yarısından itibaren Adıyaman, Malatya ve Elazığ'da yer yer çok kuvvetli esmesi beklenen rüzgar dolayısıyla yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı da dikkatli olunması gerekmektedir” diye uyarıda bulunuldu. 

Halil İbrahim Varlı

Etiketler: yağış ve şiddetli rüzgar uyarısı


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