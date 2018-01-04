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Meteoroloji'den yağmur uyarısı| (4 Ocak Perşembe yurtta hava durumu)

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yağmur uyarısı| (4 Ocak Perşembe yurtta hava durumu)

04 Ocak 2018 09:06

Yağışların; Antalya'nın kıyı ilçeleri (Kumluca, Kemer, Konyaaltı, Aksu, Manavgat, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa), Adana, Mersin'in doğu ilçeleri (Tarsus, Çamlıyayla) ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli(51-75 kg/m2), Muğla, Mersin, Adıyaman ile İzmir ve Aydın'ın kıyı, Burdur’un güney ilçelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, zamanla Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İl il 5 günlük hava durumu için tıklayınız...

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışlar, öğle saatlerinde kıyılarında yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacak.) 12

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların il genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.) 13

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların Antalya'nın kıyı ilçeleri; Kumluca, Kemer, Konyaaltı, Aksu, Manavgat, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa'da kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.) 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17

Trabzon: Parçalı bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7 

Etiketler: hava durumu, kar, yağmur

 

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