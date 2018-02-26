Meteoroloji'den yağmur ve kar yağışı uyarısı - 26 Şubat Pazartesi yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Diyarbakır dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 9

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 9

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

Adana: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Bursa: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 12

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli (20-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. 15

Samsun: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde ve yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 7

Trabzon: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu 10

Erzurum: Çok bulutlu 5

Diyarbakır: Çok bulutlu 13