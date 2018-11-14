Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat |14 Kasım yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleri ile hafif olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çankırı ve Çanakkale'nin doğu kesimleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt, Şanlıurfa'nın ve Elazığ'ın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 Kg/m2), Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de kuvvetli kar, Bingöl, Bitlis, Muş, Erzincan'ın ve Tunceli'nin doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, 1500 m ve üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde hissedilir (6 ila 12 derece) derecede olmak üzere yurt genelinde azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde yer yer puslu 8

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 13

Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 10

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 11

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı (Yağışların 1500 m ve üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 4

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 12