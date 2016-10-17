Hava tahminlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Tarınç, geçtiğimiz hafta sonunun mevsim normallerinde yaşandığını, gece sıcaklıkların 9-10 derecelerde yaşandığını söyledi. Tarınç, “Haftanın ilk iş gününde yine güneşi göreceğiz. Bölge genelinde, gece saatlerinde hafif bir yağmur ihtimalimiz var. Salı günü Bursa kıyı kesiminde sağanak yağış beklentimiz var” dedi.

“Gece sıcaklıkları eksi 5 derecelere kadar düşecek”

Tarınç, salı gününden itibaren sıcaklıkların eksilere düşeceğine dikkat çekerek, “Hafta sonuna kadar gece sıcaklıklar, sıfır ile eksi 5 derecelerde seyredeceğinden, yarından itibaren özellikle gece saatlerinde zirai don uyarımız var. Çiftçilerimizi ve üreticilerimizi bu konuda uyarıyoruz. Salı günü Eskişehir merkezde en yüksek hava sıcaklığımız 8-9 derece arasında olacak, yarın soğuk bir gün olacak” şeklinde konuştu.

“Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar kademeli olarak artacak”

Sıcaklıkların, hafta ortasından itibaren kademeli olarak artacağını ancak, güneşe aldanmamak gerektiğini aktaran Tarınç, “Çarşamba gününden itibaren, gündüz saatlerinde yine güneşi göreceğiz, ama buna aldanmamak gerekiyor. Çarşamba, perşembe ve cuma günü sıcaklıklar tekrardan kademeli olarak artarak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarlar, pazartesi ve Salı günü özellikle Kuzeyli yönlerden Bursa kıyı kesiminde poyraz ve orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetlice esecek. Çarşambadan itibaren rüzgarlarımız bölge genelinde hafifliyor” ifadelerini kullandı.

“Gece ve gündüz sıcaklıklarında fark olacak”

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan Meteoroloji Uzmanı Belgin Tarınç, gece ve gündüz sıcaklıları arasında ciddi, ölçüde fark olacağına dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Hafta sonuna kadar bölge genelinde yağış beklentimiz yok. Gece ile gündüz sıcaklık farkına dikkat etmesi konusunda vatandaşlarımızı ve çiftçilerimizi uyarıyoruz. Zirai don bakımından özellikle bölgenin yüksek ve iç kesimlerinde don riskine karşı da dikkat diyoruz.”

Selim Kuşcu