Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Ege Denizi’nde beklenen fırtına ile ilgili yaptığı açıklamada “Rüzgarın; Ege Denizi'nde yarın (11.01.2017- Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; 12.01.2017 (Perşembe) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor. Fırtınanın oluşturabileceği muhtemel olumsuzluklara karşı başta denizcilerimizin ve ilgili vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.