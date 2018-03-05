Meter Mevsimler, KKTC’yi dünyada temsil etmeye devam ediyor

Mevsimler yaptığı açıklamada, WBFF’in resmi sporcusu olduğunu belirterek, 2016 yılında Toronto Dünya Şampiyonası’nda Dünya 6.’cısı olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde IFBB’de yarışmaya katılacağını ifade eden Mevsimler, bir ilki gerçekleştireceğini ve hiçbir Türk’ün alamadığı dereceyi almayı hedeflediğini vurguladı.

“11 senelik spor hayatımda, en iyi formumdayım”

Yaptığı spor nedeniyle sürekli formunu koruması gerektiğini vurgulayan Mevsimler, “Şu an bir yarışma olduğu zaman ekstra kuruluk ekstra definasyon demek. Bunun için yaklaşık 13 haftalık çok ciddi günde 2 idman içerecek kalori hesabımı yapmamı sağlayacak düşük karbonhidrat almamı sağlayacak çok yoğun bir tempoda çalışıyorum. Bu yarışmada maddi manevi desteğiyle yanımda olan GAÜ’dür. Şu an bu yarışma için yapmış olduğum antrenman takvimi 4 Aralık 2017’de başladı. 4 Aralık’tan itibaren şeker tüketmiyorum. Fakat motivasyonum çok üst düzeyde. Çünkü Türkiye’de büyük bir etki altında beni takip eden ve örnek alan gençlerin üzerinde ki baskıyı hissedebiliyorum. Çünkü orada alacağım bir başarı çocukların bu spora bakış açısını değiştirecek ve önünü açacaktır. Vücut geliştirme kariyerimde 10. senemi bitirdim ve 11. senemin içindeyim. Bu 11 senelik süre içinde en iyi formumdayım” dedi.

“Bu spor iradeniz ile olabilmektedir”

Mevsimler, bu sporu diğer sporlardan ayıran özellikler olduğunu vurgulayarak, “Bu spor sadece antrenman yapmak değildir. Bu spor hayatınızı etki altına almaktadır. Esas antrenmanınız idman bittikten sonra beslenmeyle başlar. Çoğu insan bunu yanlış yapar. Beslenmeyi doğru yapamadığınız zaman ne formunuzu koruyabilirsiniz; ne form tutabilirsiniz; ne de kilo alıp verebilirsiniz. Bu spor iradeniz ile olabilmektedir” diye konuştu.

“Yarışmada kesinlikle iz bırakacağıma inanıyorum”

Katılacağı yarışmadan da bahseden Mevsimler, “Katılacak olduğum yarışma, profesyonel lige çıkma yarışmasıdır. Devletler arası federasyonuna bağlı olmadan yarışmaya gidebilirsiniz. Artık iyi sporcular profesyonel olma şansı yakalayabiliyorlar. Sadece yarışma kriterlerine uyumlu olmanız yeterlidir. GAÜ sponsorluğunda katılacağım yarışmaya en iyi noktamda gidiyorum ve kesinlikle iz bırakacağıma inanıyorum” şeklinde konuştu.