Metin Albayrak: 'Fikstür ile ilgili başvuru yapacağız'

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor’u 5-0 mağlup etti. Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, "Bundan sonra şampiyonluk yolunda her maçımız önemli. Hak ettiğimiz, iyi oyunla, güzel bir güzel bir galibiyet oldu. Moral bulduk. Hocamıza ve taraftarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Her gün daha iyi oluyoruz”

Talisca’nın özellikle maçın ikinci yarısında iyi bir oyun sergilediğini aktaran Albayrak, “İkinci yarıda Talisca çok iyiydi, çok iyi başladı. Her maç üstüne koyarak devam ediyor. Onun o motivasyonuyla takım da coşkulu oynuyor. Bugün herkes çok iyiydi ama o frikik golü muhteşem bir goldü. Her gün daha iyi oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Fikstür ile ilgili başvuru yapacağız”

Fikstür sıkışıklığından dolayı bazı karşılaşmaların ertelenmesiyle ilgili TFF'ye başvuruda bulunacaklarını da dile getiren Metin Albayrak, “Onunla ilgili bir şeyimiz olacak ama takdir TFF'nin. Hem lig hem Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi üst üste geliyor. Her kulvarda olduğumuz için çok önem arz ediyor. Umarım değerlendirirler, olmazsa da oynayacağız” ifadelerini kullandı.

Metin Albayrak, yapılacak başvurunun hangi maçları kapsayacağı yönündeki bir soruya ise şöyle cevap verdi:

“Hocamız bunu kendi ekibiyle değerlendiriyor. Onun çevresinde bir karar verecekler.”

Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar

