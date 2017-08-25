Diğer
Kategoriler

Metin Albayrak: 'Men cezası almamak için net kararlar alacağız'

Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Şampiyonlar Ligi'nde saha olaylarının tekrar edilmesi durumunda gelecek olan Avrupa'dan men cezasına tedbir için yönetim kurulu toplantısında net kararlar alacaklarını ifade etti.

Metin Albayrak: Men cezası almamak için net kararlar alacağız

25 Ağustos 2017 13:52

Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Albayrak, öncelikle siyah-beyazlıların UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çektiği kurayı değerlendirerek, “Kura öncelikle hayırlı olsun. Gruptan çıkmak istiyoruz. Geçen sene çıkamamıştık. Hedefimiz ikinci tura çıkmak. O güce sahibiz ve teknik ekibe de güveniyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde özellikle grubumuzda kamuoyunda ve sosyal medyada Beşiktaş’ı favori olarak gösteriyorlar. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Bize göre denk bir grup herkes eşit kuvvete sahip o yüzden iç saha maçları çok önemli. Evimizde oynadığımız maçları kazanmamız gerekiyor. O çerçevede denk bir grup inşallah buradan hedefimiz ikinci tura çıkmak” şeklinde konuştu.

“Hak etmediğimiz cezalar aldık”

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda oynanacak olan karşılaşmalara Türkiye’den taraftar götürülmemesi üzerine yurt dışında bulunan taraftarlarla ilgili yönetim kurulunda net karar alacaklarını söyleyen Albayrak, “Avrupa’nın bütününde çok Türk vatandaşı var. Tabi ki onlarda maça gitmek isteyecek. Biz hak etmediğimiz sebebiyet vermediğimiz cezaya maruz kaldık. Tekrarında Avrupa’dan bir sene men edecekler. Tabi ki Şampiyonlar Ligi kulüp açısından önemli aynı zamanda ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde tek temsil eden takımız. Bununla ilgili önümüzdeki hafta yönetim kurulu toplantısında net karar alacağız. Başkanımız Monaco’ya kuranın yanı sıra konuyla ilgili UEFA başkanıyla da görüşmek için gitti” açıklamasını yaptı.
Metin Albayrak, transferler konusunda ise şu ifadelere yer verdi:
“Transfer dönemi bitmesine az kaldı bir şey olursa olabilir olmazsa da takımımız şu an iyi durumda.” 

Bora Akyol
 

Etiketler: Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Şampiyonlar Ligi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç