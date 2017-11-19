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Metin Diyadin: '7-2 bile bitecek maç 3-3 bitti'

Altınordu ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, 3 puanla ayrılabilecekleri karşılaşmadan 1 puan aldıkları için üzgün olduklarını kaydetti.

Metin Diyadin: 7-2 bile bitecek maç 3-3 bitti

19 Kasım 2017 23:01

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Altınordu’ya konuk olan Akın Çorap Giresunspor, rakibi ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, aynı zamanda askerlik arkadaşı da olan Naim Süleymanoğlu’na rahmet diledi.

Maçı da değerlendiren Diyadin, “İlk yarı söylememize rağmen bekleyerek oynayınca Altınordu istediği oyunu oynadı” diyerek, “İlk yarı 2 gol yedik. Soyunma odasında oyuncularıma hedefe oynayan takımların böyle durumlardan dönmelerinin önemli olduğunu söyledim. Takım olarak inanarak sahaya çıktık. Direkt rakip sahaya oyunu yıktık. Birçok gol pozisyonu yakaladık. Talihsiz yediğimiz gollerle 7-2 bile bitecek maç 3-3 bitti” ifadelerini kullandı.

Diyadin 3 puan almaları gereken maçtan 1 puan aldıkları için üzgün olduklarını söyledi. 

Ali Gözeten
 

 

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