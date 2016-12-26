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Metin Diyadin ayrılıyor mu?

Büyükşehir Gaziantepspor Basın Sözcüsü İbrahim Açıkgöz, son günlerde sosyal medyada dolaşan Metin Diyadin’in ayrılacağı yönündeki iddiaların aslı olmadığını söyledi.

Metin Diyadin ayrılıyor mu?

26 Aralık 2016 17:12

Büyükşehir Gaziantepspor Kulübü Basın Sözcüsü İbrahim Açıkgöz, İHA’ya yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan Teknik Direktör Metin Diyadin’in takımdan ayrılmak istediği yönündeki haberlerin aslı olmadığını kaydetti. Teknik Direktör Diyadin’in takımın başında olduğunu belirten Açıkgöz, "Metin Diyadin takımımızın başındadır. Bazı sosyal medya ve yerel medyada çıkan, ’Metin Diyadin ayrılmak istiyor, yönetime de söyledi’ gibi haberlere taraftarlarımızın itibar etmemesini istiyorum. Hocamızdan bize gitme ya da takımdan ayrılma gibi bir talep veya istek yoktur" diye konuştu.

Kazım Uzunöz


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