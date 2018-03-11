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Metin Diyadin: 'Enteresan ve talihsiz goller yedik'

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Adana Demirspor’a 2-0 mağlup olan A.Ç Giresunspor’da moraller bozuk.

Metin Diyadin: Enteresan ve talihsiz goller yedik

11 Mart 2018 19:50

Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, “Maçtan önce kazanıp yukarıya tutunma adına en azından heyecanımızın devam etmesi adına önemliydi. Maçın başında Dialiba ve Fatih’le yakaladığımız iki fırsatı değerlendire bilseydik daha farklı olabilirdi. Rakibin kaleye gelmeden bulduğu iki gol var çok enteresan talihsiz goller yedik. Bunla beraber devreye 2-0 girdik. İkinci yarı oyunu öne yıktık üstünde oynadık ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Kaldı ki penaltıda tam isteye bileceğimiz dakikalarda geldi. Onu da çeviremediğiniz zaman bir şeyler bağlanmış gibi oluyor ve dönmüyor maç” dedi.

Giresunspor’un sezon başında büyük yatırımlar yaptığını ve bunun karşılığını halihazırda alamadığını belirten Diyadin şöyle devam etti:

“İkinci gelişimizde çok opsiyonsuz durumda geldik yani. Bunu kazansaydık o 3 hafta evvel önce söylediğim yüzde 30’lar şansımız olabilirdi. Ancak böyle maç kaybedildiği zaman bizim de moralimiz bozuluyor, canımız sıkılıyor. Oyuncuların aynı mücadeleyi her yerde vermek zorunda diye düşünüyorum. Giresunspor ciddi bir yatırım yapmıştır sezon başında ve yatırımın karşılığını da şu ana kadar alamamıştır. Bundan sonra ki maçlar içinde kimle oynarsak oynayalım bulunduğumuz yere aidiyet duygumuzu tamamen oyuncularla sergilemek durumundayız. İşimiz zor tabii ama hiç bir şey bittim diyemeyiz tabii ki.”  

 

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