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Metin Doğan: 'Fenerbahçe'nin hedefi kupayı kazanmaktır'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğan, hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söyledi.

Metin Doğan: Fenerbahçenin hedefi kupayı kazanmaktır

19 Ocak 2018 20:45

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Akın Çorap Giresunspor ile eşleşti. Kura çekimin sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğan, “Giresunspor, TFF 1. Lig'in önemli ekiplerinden. Fenerbahçe'nin hedefi kupayı kazanmaktır. Güzel maçlar olacak. Turu geçecek güçteyiz” dedi.

“Bu saatten sonra yarı final veya finalde karşılaşmak fark etmez”

Yarı finaldeki olası Beşiktaş eşleşmesinin sorulması üzerine Doğan, “Eğer turu geçersek ki bunu başaracağız, Beşiktaş'ta geçerse bir hafta içinde 3 kez karşılaşacağız. Bu saatten sonra yarı final veya finalde karşılaşmak fark etmez. Hedefimiz kupayı kazanmak, bunun için ne zaman karşılaşmışız hiç önemli değil” diye cevap verdi.

“Ligde büyük sürprizler olabilir”

Antalya’da iyi bir kamp dönemi geçirdikleri ve ligin ikinci yarısının yoğun geçeceğini vurgulayan Metin Doğan, “Bu kadar çok takımın iddialı olduğu bir lig pek rastlamazdık. Herkes birbirine yakın. Büyük sürprizler olabilir. Ligde de hedefimiz şampiyonluk. Göztepe maçında şu anda biletler bitmek üzere. Fenerbahçe taraftarı da buna inandı. Fenerbahçe taraftarı takımını sezon bitene kadar yoğun bir şekilde desteklemeye devam etsinler” değerlendirmesinde bulundu.

Metin Doğan, Ozan Tufan ve Robin van Persie hakkında ise kulübün kısa süre içerisinde açıklama yapacağını belirtti.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

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