Aydın Barosu tarafından düzenlenen Anayasa Değişikliği Ve Başkanlık Sistemini Tartışıyoruz" konulu panele katılmak üzere kente gelen TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, gündemle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Aydın Baro Başkanı Av. Gökhan Bozkurt ve konuk baro başkanlarının eşlik ettiği Feyzioğlu, Varlık Fonuna devir işlemlerini eleştirerek, “Varlık Fonuna devir tam da bu anayasa değişikliğiyle ne olacağının habercisi değil aslında ta kendisidir. Milletin alın terinin ürünü olan o servet biz özel hukuk tüzel kişisine teslim ediliyor. Devri yapılan tüm değerler milletindir" dedi.

Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de eleştirdi ve değişikliğin Türkiye'nin hayrına olmayacağını iddia etti. Feyzioğlu, belirledikleri “Hayırda umut var” sloganını tekrar ettikten sonra katılımcılarla birlikte üzerinde ‘Hayır’ yazılı bardaktan su içerken poz verdi.

Mehmet Barlas - Onur Durmuş