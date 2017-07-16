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Metin Hara'dan 15 Temmuz mesajı

Son dönemde dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı birliktelikle gündemi meşgul eden yazar Metin Hara, 15 Temmuz için Instagram hesabından bir video yayınladı.

Metin Haradan 15 Temmuz mesajı

16 Temmuz 2017 02:07
Metin Hara'dan 15 Temmuz mesajı - Tıkla İzle

Metin Hara'nın bu paylaşımı kafaları oldukça karıştırdı. Çünkü; Metin Hara'nın Gezi olayları sırasında Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı paylaşımlar gündeme bomba gibi düşmüştü. Paylaşımları ortaya çıkan Hara, dün itibariyle Twitter hesabını kapatmıştı.

HARA BÜYÜK TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Gezi Parkı olaylarında dönemin Başbakan'ı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Tweet'lerinin ortaya çıkmasıyla sosyal medya kullanıcıları Metin Hara'ya büyük tepki göstermişti. Kitaplarında huzur, barış ve aşktan bahseden Metin Hara'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında attığı Tweetlerinde kendisiyle çeliştiği görülmüştü.

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''HEP BERABER MİLLET OLDUK''

Gezi olaylarında attığı Tweetlerin ortaya çıkmasından sonra Twitter'ı kapalı olan Hara, Instagram hesabından 15 Temmuz için, ''Bundan tam 1 yıl evvel bütün sıfatları geride bırakarak hep beraber millet olduk ve geleceğimize sahip çıktık.'' ifadelerini kullandığı bir video mesaj yayınladı.

Kaynak: Ahmet Aydemir/Türkiye gazetesi


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