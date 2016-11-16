Kaplan’ın İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı yeniden yargılama talebinin de kabul edildiği belirtildi. Anadolu Federe İslam Devleti-İslami Cemaatler ve Cemiyetler lideri olduğu öne sürülen ve yaklaşık 12 yıldır Edirne Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Metin Kaplan’ın avukatları geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak müvekkillerinin yeniden yargılanması ve tahliye edilmesini istedi.

Avukatların mahkemeye sunduğu dilekçede, "Metin Kaplan'ın kayınbiraderi Hasan Basri Gökbulut'un dönemin Erzurum Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından yargılandığı örgüt davasından mahkum edildiği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), bu yılın mayıs ayında, adil yargılanma ilkesinin ihlal edildiği kararı verdiği, Metin Kaplan'ın da aynı gerekçelerle mahkum edildiği ve bu nedenle davasının yeniden görülmesinin zaruri olacağı" gibi hususlara yer verildiği kaydedilerek Metin Kaplan'ın da yeniden yargılanması ve bu doğrultuda tahliye edilmesi talep edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi talebi değerlendirerek, 12 Ekim 2004'den beri cezaevinde bulunan Metin Kaplan'ın, AİHM kararı çerçevesinde yeniden yargılanmasına ve bu karar doğrultusunda tahliye edilmesine karar verdi. Mahkeme kararı üzerine Kaplan dün akşam tahliye edildi.

Kaplan’ın ağır bir hastalığı bulunduğu ve geçtiğimiz haftalarda Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ameliyat olduğu öğrenildi. Kaplan’ın tahliye talebinde geçirdiği rahatsızlığa ve hastane raporlarına da yer verildiği ifade edildi.

Olayın geçmişi

Metin Kaplan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 75. yılı kutlama törenleri sırasında Anıtkabir'e patlayıcı yüklü uçakla kamikaze dalışı yaptırmayı planladığı, Beyazıt Camii ve Fatih Camii’ni kana bulayacakları iddiasıyla tutuklanmıştı. 17,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 2004 yılından bu yana Edirne Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kaplan için avukatı daha önce de İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeniden yargılama talebinde bulunmuştu.