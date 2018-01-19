Diğer
Kategoriler

Metin Koç: 'Fenerbahçe’yi eleyip, final oynamak istiyoruz'

Akın Çorap Giresunspor Başkan Yardımcısı Metin Koç, kupada Fenerbahçe’yi eleyip, Eskişehir’deki finale gitmek istediklerini söyledi.

Metin Koç: Fenerbahçeyi eleyip, final oynamak istiyoruz

19 Ocak 2018 18:29
Metin Koç: 'Fenerbahçe’yi eleyip, final oynamak istiyoruz' - Tıkla İzle

Akın Çorap Giresunspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile eşleşti. Kura çekimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Giresunspor Başkan Yardımcısı Metin Koç, “Kuraya gelirken büyük takımlardan birini çekmek istiyorduk. Süper Lig ekibini eledik bu hafta. Fenerbahçe karşısında da buna devam edip Eskişehir'deki finale gitmek istiyoruz. Tabii öncelikli hedefimiz lig. Hayalimiz olan Süper Lig'e çıkmayı istiyoruz” diye konuştu.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç