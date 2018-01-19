Metin Koç: 'Fenerbahçe’yi eleyip, final oynamak istiyoruz'

Akın Çorap Giresunspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile eşleşti. Kura çekimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Giresunspor Başkan Yardımcısı Metin Koç, “Kuraya gelirken büyük takımlardan birini çekmek istiyorduk. Süper Lig ekibini eledik bu hafta. Fenerbahçe karşısında da buna devam edip Eskişehir'deki finale gitmek istiyoruz. Tabii öncelikli hedefimiz lig. Hayalimiz olan Süper Lig'e çıkmayı istiyoruz” diye konuştu.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

