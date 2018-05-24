Metin Öztürk: 'Aslolan Galatasaray’dır, gönlümüz sarı listeden yana'

GSYİAD (Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği) Başkanlığı’na yeniden seçilmesinin ardından Dursun Özbek’in teklifiyle Özbek’in listesinde yer alan Metin Öztürk, seçim öncesinde samimi açıklamalar yaptı. Galatasaray Kulübü’nde yönetici olmanın iknayla değil başkanların talimatıyla olduğunu söyleyen Öztürk, "Galatasaray Kulübü’nde ikna etmekten çok başkanlar talimat verir ve göreve gelinir. Ben ikinci dönem GSYİAD Başkanı seçildikten sonra mazbata töreninde Dursun Başkan’ın beni kahveye davet etti ve gittiğimde de görevle ilgili talimat verdi. Böyle olunca, bizim en üst noktamız Galatasaray ve başkan böyle bir talimat verince bize uymak düşer. Hayırlısıyla kazanırsak, Dursun Başkan’ın yönetiminde devam edeceğiz. Başka bir başkan kazanırsa biz yine Galatasaray’ın hizmetindeyiz ve o başkanla birlikte Galatasaray’ın projelerini takip edeceğiz. Aslolan Galatasaray. Gönlümüz sarı listeden yana. Dursun Başkan’ın çok önemli projeleri var. 7 aylık yönetim kurulu görevinde ve 2,5 yıllık başkanlık döneminde çok önemli projelere imza attı. Bu projelerin, Dursun başkan olmadığı takdirde çok ağır ve verimsiz yürüyeceğini düşünüyorum. Dursun Başkan’la birlikte şaha kalkan Galatasaray’ın, Fatih Hoca önderliğinde de daha ileri noktalara gideceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Listeye alındığım gün istifa ettim"

Dursun Özbek’in kendisini listeye dahil ettiğini söylediği gün GSYİAD Başkanlığı’ndan istifa ettiğini söyleyen Metin Öztürk,"GSYİAD Başkanı adayların değil, başkanların hizmetindedir. Şu anda Dursun Başkan aday ve GSYİAD’la herhangi bir bağlantımız yok. Bu yapılanmadan her zaman başkanların listesinde isimler çıkmıştır. O yarış içinde giderler ve ertesi gün yarış bitince Galatasaray sevdasıyla yola devam ederler" dedi.

"Belden aşağıya gidiliyor"

Diğer 3 adayın tecrübe eksiklikleri olduğunu ifade eden Metin Öztürk, “Mustafa Cengiz’in 5 aylık başkanlık süreci oldu ve onun bile ne kadar sarsıcı etkileri olduğunu gördü. Bu işler çok kolay değil. Galatasaray’da yöneticilik yapmayan birinin başkanlığa soyunması, ileride sıkıntı oluşturabilir. Her bir tecrübenin çok büyük faturaları oluyor, yanlış transfer gibi. Galatasaray’ın artık bunları kaldıracak gücü yok. Yeni gelir getirecek projeler var. Sanayi 4.0 gibi, Galatasaray 5.0 projesi var. Dijital devrimden Florya’nın Kemerburgaz’a taşınmasına, basketbol salonuna kadar birçok proje var. Diğer adayların anlattıkları hep proje. Dursun Başkan’ın anlattıkları ise yapılanlar. Dursun Başkan’ın yaptıklarını şu ana kadar diğer adaylardan herhangi birisi yapmış olsaydı, örneğin çatı problemini çözmek gibi, kahraman ilan edilirdi. Bugün birisi çok mühim bir otobüs parası ödemiş, diğeri bilmem ne ödemiş. Bunlar Galatasaray’ın asaletine yakışmıyor, belden aşağıya gidiliyor. İnşallah şu süreç bir an önce tamamlanır. Hangi başkan adayı seçilirse seçilsin, tüm projelerimizle o ekibin emrine amadeyiz. Biz gelirsek bu projeler var, başkası gelirse, biz de elimizi taşın altına koyarız. Kendisi seçilirse yola devam edeceğiz, başkası seçilirse, projelerimizi ona taşıyacağız” açıklamasını yaptı.

"Dursun Özbek, ticari hayatını tehlikeye attı"

Oluşturulan listede en önemli ismin Dursun Özbek olduğunun altını çizen Metin Öztürk, “Listenin en önemli ağır taşı Dursun Özbek’in kendisi. Ticari hayatını riske atarak çok büyük paraları kulübe yatırmış. Allah benzetmesin, bundan önceki birçok başkanımız ciddi anlamda ekonomik sıkıntılar çekti, iflaslar yaşadı. Kulübe çok adapte olduğunuzda kendi iş hayatınızı geri planda bırakıyorsunuz. Dursun Özbek, büyük bir özveriyle kalan işleri tamamlamak için bu yola çıktı. 92 milyon TL kulüpte nakit parası var. Faiz faturaları için bağış makbuzları aldı. Otelde Galatasaray’ın takımları kaldı ve buralarda Galatasaray’ın takımları konakladı. Karşılığında da bağış makbuzları alındı. 160 milyon TL de temlikleri var. Kim seçilirse seçilsin herkesin işi zor. Başkanım uçakların gelmeye devam edeceğini de açıkladı. Galatasaray gibi bir armanın, dünya devlerinin yer aldığı Şampiyonlar Ligi’nde küçülmesi mümkün değil. Galatasaray tasarruf edecek ama büyüyecek. Taraftarıyla büyüyecek. Taraftarsız olmaz. Bütün projelerimizin ana ekseninde taraftar, futbol takımımız, Fatih Hocamız, üyelerimiz ve Divan Kurulu Üyelerimiz var” diye konuştu. Son olarak taraftara mesaj veren Öztürk, “Taraftarımız bize güvensin. Sadece uçaklar inecek demiyorum, çok doğru bütçelerle, nokta transferlerle bu kulüp bir daha mali sıkıntı içine girmeyecek ve Avrupa’nın en büyük kulüpleriyle yarışır noktaya gelecek” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Bora Akyol