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Metris Kışlası ’15 Temmuz Şehitler Parkı’ oluyor

47. Motorlu Piyade Alay Komutanlığının bulunduğu 170 dönüm kışla, 15 Temmuz Şehitler Parkı olarak yakın bir zamanda vatandaşların hizmetine sunulacak.

Metris Kışlası 15 Temmuz Şehitler Parkı oluyor

03 Ekim 2016 14:04

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki başarısız darbe teşebbüsünün ardından alınan karar gereği, şehir dışına taşınan birliklerin boşalttığı alanlar halkın hizmetine sunulmaya başlıyor. İlk şehir parkı Esenler’de yapılıyor. Esenler-Atışalanı’nda bulunan ve burada yapılan atış talimlerinden dolayı bölgeye Atışalanı ismi verilmesini sağlayan Metris Kışlası 47. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı ile Esenler Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği 170 dönüm alan park haline getiriliyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER PARKI OLUYOR

15 Temmuz darbe teşebbüsünde Esenler’in 10 şehit verdiğini ve 40’ın üzerinde de gazisinin bulunduğunu söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını Esenler’de ebediyen yaşatmak istiyoruz. İlçemizde bir çok okul, meydan ve otobüs duraklarına şehitlerimizin isimlerini verdik. Askeriyemizin boşalttığı ilk alanlardan birisi olan bu arazide güzel bir şehir parkı yapacağız ve 15 Temmuz Şehitler Parkı ismini vereceğiz" dedi.

KISA SÜREDE HİZMETE GİRECEK

170 dönümlük arazinin büyük bir kısmının doğal yeşilliklerle kaplı olduğunu hatırlatan Göksu, çok kısa bir zamanda burasını Esenler halkının hizmetine sunacaklarını belirtti. Esenler 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda yürüyüş ve bisiklet yolları, sportif etkinlikler, piknik, çocuk oyun ve eğlence, sosyal etkinlik alanları ile açık hava kitap okuma mekanları yer alacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Askeriyenin boşalttığı bu alan dışında Esenler Belediyesi’ne devredilen 8,7 milyon metrekare büyüklüğündeki askeri alanda uygulanacak İnsan Yüzlü Şehir ve Şehir Parkı projesi kapsamında 2 buçuk milyon metrekare büyüklüğünde ayrı bir şehir parkı daha yapılacak. Çevre ilçelerdekilerle birlikte yaklaşık 3 buçuk milyon nüfusun yürüme mesafesinde ulaşabileceği şehir parkı, kentsel dönüşüm alanında üretilen dünyanın en büyüğü, alan büyüklüğü itibariyle ise dünyanın üçüncüsü olacak. Şehir parkı içinde çeşitli müzeler, sportif alanlar, bisiklet ve yürüyüş alanları, hayvanat bahçesi, botanik bahçesi, seyir terası ve daha pek çok donatı yer alacak. Park, içinde klasik ve dijital kütüphanelerin de bulunduğu dev bir Kütüphane Vadisi’ne de ev sahipliği yapacak.

DÜNYA SANAT ESERLERİ MÜZESİ

Park içinde dünyanın en büyük sanat eserleri müzesi de yer alacak. Dünya Sanat Eserleri Müzesi, hükümetin eylem planına da girdi. Şu anda depolarda bekleyen tarihi sanat eserleri burada sergilenme imkanı bulacak. Müzeyi her yıl yaklaşık 10 milyon turistin ziyaret etmesi hedefleniyor. Parkta ülkemizin iklim örtüsü ve kültürünü yansıtan mini bir Türkiye haritası da olacak. Bu şehir parkı, dünyadaki örnekleri ile yarışacak. Şu anda Esenler’in 335 bin metrekare olan park ve yeşil alanı, yeni parklarla birlikte 6.8 milyon metrekareye çıkarak yaklaşık 20 kat artacak.

Etiketler: Metris Kışlası


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