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Metro çalışması sırasında ana su borusu patladı yollar göle döndü

İkitelli-Ataköy arasında hizmet verecek olan metro hattı için Bahçelievler'de yapılan zemin etüdü çalışması sırasında ana su borusu patladı. Göle dönen yollar nedeniyle sürücüler şaşkınlık yaşarken, çocuklar demirlere tırmanarak suyun üzerinden ıslanmadan geçmeye çalıştı.

Metro çalışması sırasında ana su borusu patladı yollar göle döndü

19 Ocak 2018 11:05
Metro çalışması sırasında ana su borusu patladı yollar göle döndü - Tıkla İzle

 İkitelli- Ataköy arasında hizmet verecek olan metro hattı için Bahçelievler'de yapılan zemin etüdü çalışması sırasında ana su borusu patladı. Su borusunun patlamasıyla çalışmalar dururken, patlayan boru yolları göle çevirdi. Yoldan geçen yayalar gördükleri manzara karşısında şoke olurken, kimi vatandaşlar göle dönen yollardan geçemeyince yolunu değiştirdi. Caddede ilerlerken bir anda göle dönen yolları gören sürücüler ise şaşkınlık yaşadı. Patlayan su borusu nedeniyle 29 Ekim Caddesi’nde kısa süreli trafik oluşurken bazı vatandaşlar kapı önlerine dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Metro çalışmaları sırasında yaklaşık 2 hafta önce de aynı yerde su borusu patlamıştı.

“Yağmur yok, yollar göle döndü”

Güneşli havada yolların göle dönmesine isyan eden Batuhan Erdoğdu, “İnsanlar karşıdan karşıya geçemiyor. Metro çalışması var baya bir uzun sürdü ben anlamıyorum. Bir an önce çözüme kavuşturulması lazım bu konunun yetkililere sesleniyorum. Yağmur yok, yollar göle döndü” diye konuştu.

“Çoluk çocuk suyun içinde, gelen geçemiyor”

Göle dönen yollarda ilerlemekte zorlandıklarını dile getiren Cemile Karaman, “Sularımız az idare edelim ama ne zamana kadar? Bunları görsünler, her şey takip edilmeli. Yollar göle döndü, böyle olursa daha çok olacak, herkes mağdur, taksiler, arabalar. Herkes arabalarını yıkatmaya götürecek, çoluk çocuk suyun içinde gelen geçemiyor” ifadelerini kullandı.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ

 

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