Olay, saat 10.30 sıralarında Dudullu-Bostancı metro inşaatında Ayşe Kadın Metro durağının yapıldığı sahada meydana geldi. Kazı çalışmaları sürdüğü sırada İbrahim Güngör isimli işçiye kazı çalışması yapan iş makinesi çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekibi ve polis istendi ancak İbrahim Güngör’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından İbrahim Güngör’ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın yaşandığı sırada inşaat alanında iş makinelerini kullanan 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Mustafa Esen

