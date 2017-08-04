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Metro inşaatında patlama anları kamerada

İstanbul İkitelli’de metro istasyonu inşaatında elektrik kabloları tutuşarak patlamalara yol açtı. Yaşanan patlamalar vatandaşlarda paniğe yol açarken çevredeki binaların elektrikleri kesildi. Patlama anları ise cep telefonları kameralarına yansıdı.

Metro inşaatında patlama anları kamerada

04 Ağustos 2017 09:24
Metro inşaatında patlama anları kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İkitelli Atatürk Mahallesi’nde saat 12:00 sıralarında inşaatı süren metro inşaatında elektrik kabloları tutuştu. Yoğun duman çıkan yangında meydana gelen patlamalar paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle çevredeki binaların elektriği kesildi. İnşaattaki çalışmaların geçtiğimiz günlerde durduğu öğrenilirken tutuşan kabloların oluşturduğu panik vatandaş kameraları tarafından kaydedildi.

“En ufak bir şeyde gerçekten büyük bir tehlike çıkabilirdi”

İnşaatın karşısında bir spor salonunda çalışan Mehmet Can Güneşli, “Burada 12:30 civarında trafoda sıkıntı oldu. Elektrik kablolarında bağlantı kesikliği olmuş galiba. O yüzden duman filan çıktı. Toprak attı. En ufak bir şeyde gerçekten büyük bir tehlike çıkabilirdi. Aşağıda park alanı var. Çocuklar oynuyorlardı. Buraya geldiklerinde çocukları uyardık. Allah korudu. Bir şey olmadı çok şükür” dedi.

“Bir anda patlama olmaya başladı”

Olay anını aktaran Yakup Kara, “Bir anda patlama olmaya başladı. Tam köşede ışık çıkmaya başladı. Bir şeyler yanıyordu. Tam olarak anlamadık. Yer altından gelen kablolar, yanan o. Tam olarak gözükmüyor. Duman çıktı. Yarım saate kadar devam etti. Sonra müdahale ettiler. Yanık kokusu oluştu. İnsanlar bu köşeden geçmeyi tercih ettiler. O tarafa yakın geçmediler. Bir korku oluştu” diye konuştu.

“Elektrik yok, çalışamıyoruz”

Elektrik kesintisinden dolayı çalışamadıklarını ifade eden Necdet Küçükusta, “2-3 hafta öncede kesilmişti. Aşağı yukarı 24 saatten fazla bir sürede bizi elektriksiz bıraktılar. Esnaf arkadaşlarımız baya şikayetçi. Buzdolabının, ürünlerinin bozulduğunu söylediler. Bizdeki tekstil makinelerinde ani elektrik yüklenmesi ve elektrik kesilmesi kartlarımıza zarar veriyor. Bugün durup dururken patlamalar oldu. Kablolar, yanık kokusu, kablolar yandı. Aradık, adamlar gelmiş, gitmiş. Şu anda yok. Elektrik hiç yok. Çalışamıyoruz. İki üç gün daha gelmezse işlerimiz aksayacak” şeklinde konuştu. 

Caner Sönmez

Etiketler: kamera, metro inşaatı, patlama


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