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Metro istasyonunda panik! Seferler normale döndü

Yenikapı-Hacıosman Metrosu’nun Şişhane istasyonunda genç bir kadının raylara düşmesi ya da atlaması nedeniyle durdurulan metro seferleri normale döndü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadının ise tedavisi sürüyor.

Metro istasyonunda panik! Seferler normale döndü

03 Ekim 2016 18:35
Metro istasyonunda panik! Seferler normale döndü - Tıkla İzle

Yenikapı-Hacıosman Metrosu’nun Şişhane İstasyonu’nda akşam saatlerinde yaşanan olayda 26 yaşındaki Esra A., henüz bilinmeyen bir sebeple raylara düştü. İddialara göre akşam 18.15 sıralarında genç kadının raylara düştüğünü gören vatandaşlar hemen görevlilere haber verdi. Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadını bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalenin metro istasyonunda yapılması sonrasında Esra A., sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla ambulansa alınarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. 

Genç kadının intihar mı etmek istediği yoksa raylara mı düştüğünün belirlenmesi için metronun güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yaşanan olay sebebiyle Şişhane Metro İstasyonu’nun girişleri kapatılırken, yaralı kadına müdahale esnasında içeride bulunan yolcular dışarıya çıkarıldı. Müdahale esnasında metro seferleri sadece Hacıosman ile Taksim arasında yapıldı. Vatandaşlar ise yaşananları meraklı gözlerle izledi.
Metro seferleri ekiplerin incelemelerini tamamlamasının ardından normale döndü. Polis, olayla ilgili soruşturması başlattı.  

Mustafa Bakırhan
İSTANBUL 


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