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Metro istasyonundaki intihar saniye saniye kamerada

Kozyatağı Metro İstasyonu'nda bekleyen bir kadın, durağa yanaşan metronun önüne atlayarak intihar etti.

Metro istasyonundaki intihar saniye saniye kamerada

28 Eylül 2016 13:19
Metro istasyonundaki intihar saniye saniye kamerada - Tıkla İzle

Kozyatağı Metro İstasyonu'nda bekleyen bir kadın, durağa yanaşan metronun önüne atlayarak intihar etti. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İtfaiye ekiplerinin kadını metro altından çıkarma çalışması sürerken, metro seferleri Kadıköy-Kartal yönünde tek taraflı olarak durduruldu.
Olay, Kadıköy-Kartal metro hattı Kozyatağı Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durakta bekleyen Nihayet Kalkan isimli kadın metronun durağa yanaştığı sırada kendisini hızla gelen metronun önüne attı. Durakta bulunan yolcuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi geldi. Polis ekipleri metro durağı ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, metro seferleri Kadıköy-Kartal yönünde tek taraflı olarak durduruldu. İtfaiye ekiplerinin metro altında kalan kadını çıkarma çalışmaları devam ediyor.
Duraktan çıkan bir yolcu, olayı görmediğini belirterek, “Aşağıda bir sıkıntı var. Çünkü koşuyorlar, bayağı bir hareketlilik var” dedi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Kozyatağı Metro İstasyonu'nda bekleyen kadın, Kadıköy'den Kartal yönüne sefer yapan metronun durağa yanaşmasıyla metronun önüne atlıyor. 

Cenk İşver - Mustafa Biçer
İSTANBUL


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