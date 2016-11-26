Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi Emek Metro İstasyonu'ndan sabah 08:30’da hareket eden Bursaray treni Sırameşeler istasyonuna gelene kadar birkaç kez arıza yaptı. 09:05'te Sırameşeler Metro İstasyonuna yanaşan tren, burada da beklemeye başlayınca Açıköğretim sınavları için sabah evlerinden erkenden çıkan çok sayıda kişi isyan etti. İşini şansa bırakmak istemeyenlerin bir kısmı metrodan inip otobüsle yollarına devam ederken, geri kalan diğer kısmı ise sabah işe geç kalanlarla birlikte trenden inip vatmanın bulunduğu kompartımanı bastı. Vatman öfkeli vatandaşlara durumu izah etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

30 yıllık ikinci el vagonlar

Bu arada arızalanan vagonların 30 yıllık olduğu, 2014 yılının aralık ayında alındığı öğrenildi. Almanya'dan ikinci el alınan vagonlar Emek-Arabayatağı arasında hizmet veriyor. Yeni nesil Bursaray sistemi ile entegrasyon sorunu yaşayan vagonların sık sık arıza yaptığını belirten vatandaşlar, "12 dakikada ulaşım sözü verilip reklamı yapılan yerde 1 saattir bekliyoruz. Şaka gibi. Sabah Açıköğretim sınavları vardı. İnsanlar yetişebilmek için taksi tutup gitmek zorunda kaldı. Ancak onları da zaman geçtiği için almayacaklar sınava. Mesaiye geç kalanlar için de tutanak tutuluyor" diye konuştular.

Vatandaşlar, Başkan Recep Altepe'nin bu duruma el atmasını sözlerine eklediler.

Öte yandan vatandaşların bir kısmının ise otobüslerle gitmek istedikleri yere gitmesi de dikkat çekti