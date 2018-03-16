Diğer
Kategoriler

Metrobüs durağı önünde panik! Bir anda yanmaya başladı

E-5 karayolu Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı önünde bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenden alev alarak yanmaya başladı.

Metrobüs durağı önünde panik! Bir anda yanmaya başladı

16 Mart 2018 21:03
Metrobüs durağı önünde panik! Bir anda yanmaya başladı - Tıkla İzle

 E-5 karayolu Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı önünde bir alev alev yanmaya başladı. Yanan araca itfaiye ekipleri müdahale ederken, trafik yoğunluğu oluştu. 

Yangın, saat 20.30 sıralarında E-5 Otoyolu Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 Otoyolu Ankara istikametinde seyreden bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden alev alarak yanmaya başladı. Araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü aracı durdurarak aşağıya inip, diğer sürücülerden yardım istedi. Aracın yandığı gören yoldaki sürücüler itfaiye ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Yangın nedeniyle E-5 otoyolunda trafik yoğunluğu yaşanırken, araçta oluşabilecek patlama riski nedeniyle kısa bir süre metrobüs seferleri tek şeritten yapıldı. Yangın mahalline gelen polis ekipleri aldıkları güvenlik önlemleriyle yanan aracın bulunduğu şeridi trafiğe kapatarak diğer şeritlerden akışı sağladı.  

Ufuk Kıvık
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç