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Metrobüs üst geçidinde izdiham kamerada

Yenibosna metrobüs durağında her akşam yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar isyan etti. Yaşanan izdihamdan kaçan vatandaşlar E-5'e inip yolun karşısına geçmek isteyince tehlikeli anlar yaşandı.

Metrobüs üst geçidinde izdiham kamerada

07 Aralık 2016 09:35
Metrobüs üst geçidinde izdiham kamerada - Tıkla İzle

Ulaşım için metrobüsü kullanan vatandaşlar Yenibosna’da bulunan üst geçitteki izdiham nedeniyle isyan ediyor. Genellikle iş çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle durakta inen vatandaşlar üst geçitle karşıya geçebilmek için dakikalarca bekliyor. Bazı vatandaşlar ise hayatların tehlikeye atarak E-5 karayolundan geçmeye çalışıyor.

Yaşanan bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde vatandaşlar metrobüsten iniyor. Üst geçitte yoğun bir izdiham yaşanırken vatandaşlar adım atmakta güçlük çekiyor. Bazı vatandaşlar ise karşıya geçmek için E-5 karayolunu kullanıyor. Duruma isyan eden vatandaşlar her akşam bu eziyeti çektiklerini söyleyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuya bir çözüm bulmasını istiyor.
 

Etiketler: İBB, Metrobüs üst geçit, yenibosna metrobüs durağı


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