Diğer
Kategoriler

Metrobüs yoluna araç daldı: 2 yaralı

Cevizlibağ'da bir araç metrobüs yoluna girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Metrobüs yoluna araç daldı: 2 yaralı

31 Ekim 2017 21:49
Cevizlibağ'da metrobüs yoluna araç girdi: Yaralılar var - Tıkla İzle

Kaza, saat 21.30 sıralarında E-5 karayolu Ankara istikameti Cevizlibağ - Merter arasında kalan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen 34 ZS 6441 plakalı araç, 34 SY 4058 plakalı otomobili sıkıştırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 SY 4058 plakalı araç metrobüs yoluna girdi. Kazada 2 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle E-5 Karayolu'nda yoğun trafik meydana gelirken, Metrobüs yolunda da seferler aksamalı olarak devam ediyor. Ekipler kazaya karışan araçları ise yoldan çekici yardımı ile kaldırıyor.

5 aracın karıştığı zincirleme kaza 

Öte yandan kaza sonrası ani fren yapan 5 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazaya sebep olduğu iddia edilen şahsın olay yerinden kaçtığı ileri sürülürken, inceleme sürüyor.  

Volkan Kayalar
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç