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Metrobüs yoluna geçmeye çalışan adam kazaya neden oldu! Yaralılar var...

E-5 Çağlayan'da meydana gelen kazada 4 araç birbirine girdi, trafik durma noktasına geldi. E-5'te metrobüs yoluna girmeye çalışan birisinin kazaya neden olduğu öğrenilirken, araçta sıkışan hamile kadını itfaiye kurtardı.

Metrobüs yoluna geçmeye çalışan adam kazaya neden oldu! Yaralılar var...

17 Nisan 2018 22:40
Metrobüs yoluna geçmeye çalışan adam kazaya neden oldu! - Tıkla İzle

Kaza, saat 21.00 sıralarında E-5 Çağlayan mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 karayolundan metrobüs yoluna geçmeye çalışan Osman D.'yi fark eden araç sürücüsü aniden fren yapmasına rağmen D.'ye çarptı. Kaza sonrası arkadan gelen araçlar ise ilk kaza yapan araca çarparak durabildi. Toplam 4 aracın karıştığı kaza sonrası olay polis, sağlık ekibi ve itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken araç içerisine sıkışan hamile kadın Betül C. itfaiyenin uğraşı sonucu sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarıldı. Yol üzerinde trafik dururken ekipler kaza sonrası araçları kaldırdı. Olayı gören bir vatandaş ise kazazedelere yardımcı olduklarını ifade etti. 
Polis olayı incelemeye başladı.  

İsmail Bulut

 

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