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Metrobüs yolunda bir kaza daha

E-5 Karayolu Okmeydanı mevkiinde kontrolden çıkan bir otomobil metrobüs yoluna girdi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralanırken, metrobüs seferleri bir süre tek şeritten verildi.

Metrobüs yolunda bir kaza daha

20 Ekim 2016 14:02
Metrobüs yolunda bir kaza daha - Tıkla İzle

Kaza, saat 13.00 sıralarında E-5 Karayolu Okmeydanı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Haliç'ten Okmeydanı istikametinde gitmekte olan Onur Ülger yönetimindeki 34 CIV 25 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, metrobüs yoluna daldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi otomobilin içinde yaptı. İlk müdahalenin ardından ambulansa taşınan Ülger, polis ekiplerinin kontrolünde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bir süre tek şeritten verilirken E-5 Karayolunda ise trafik yoğunluğu oluştu.

Araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken trafik ve metrobüs seferleri normale döndü.

Doğan Can Cesur-Mustafa Bakırhan-Sadık Kahraman-Ufuk Kıvık


Etiketler: metrobüs kaza


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