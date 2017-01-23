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Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti!

Mecidiyeköy'den metrobüse binen Ercan Paksoy iddiaya göre, hemşire olduğu belirtilen S.H. isimli kadının şırıngalı saldırısına uğradı. Yaşadığı olay karşısında şoke olan Ercan Paksoy, “Oturur oturmaz beni itelemeye başladı. Sonra ben bacağımda bir ağrı hissettim. Döndüm ki enjektör ucunu benim bacağıma batırmış. Neden batırdın bana ben ne yaptım diye bağırdım. Hiç cevap vermedi” dedi.

Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti!

23 Ocak 2017 15:45
Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti! - Tıkla İzle

Mecidiyeköy'den geçtiğimiz günlerde metrobüse binen Ercan Paksoy iddiaya göre, hemşire olduğunu söyleyen S.H. isimli kadının şırıngalı saldırısına uğradı. Sabah saatlerinde Mecidiyeköy'den metrobüse binen Ercan Paksoy ön koltuklardan bir tanesine oturdu. Daha sonra Ercan Paksoy'un yanına kendisinden birkaç durak sonra metrobüse binen S.H. isimli hemşire olduğu belirtilen kadın oturdu. İddiaya göre, S.H. bir süre sonra Ercan Paksoy'u itelemeye başladı. Ardından bacağına bir şeyler batırıldığını hisseden Paksoy, dönüp baktığında şırınga enjektörü olduğunu gördü.

Yaşadığı olay karşısında şoke olan Ercan Paksoy, S.H. ile birlikte Edirkapı durağında inerek durumunu sivil polislere anlattı. Kadınla birlikte Eyüp Polis Merkezine götürülen Ercan Paksoy, iğneden hastalık kapma ihtimaline karşı araştırma yapılmasını istedi. Yapılan ilk kontrollerin ardından enjektörün boş olduğunu belirlenirken Paksoy'un enjektörden hastalık kapma ihtimaline karşı araştırmaların devam ettiği öğrenildi. 

Metrobüste bacağına şırınga saplanan genç, yaşananları anlattı
Yaşadığı olayı anlatan Ercan Paksoy, “Mecidiyeköy'den metrobüse bindim. Avcılar'da bir arkadaşımın yanına gidiyordum. Sabah saatleri saat 10.00 civarıydı. Birkaç durak sonra bir bayan geldi ben en ön koltukta oturuyordum. Bayan 'oturabilir miyim?' dedi. Buyurun oturun dedim. Ben cam kenarına doğru biraz daha kaydım. Oturur oturmaz beni itelemeye başladı. Bende bir psikolojik sorunu vardır bana bir şey olmasın diye biraz daha diğer tarafa döndüm. Sonra ben bacağımda bir ağrı hissettim. Döndüm ki enjektör ucunu benim bacağıma batırmış. Sonra hemen kapadı. Kapatınca ben elinden kaptım. Bağırdım neden batırdın bana ben ne yaptım diye bağırdım. Hiç cevap vermedi. Sadece öyle durdu. Enjektörü görünce bir kaç tane bayan 'polis çağırın' diye bağırmaya başladı. O sırada içeride birisi ben polisim sakin olun kardeşim dedi. O sırada Edirnekapı durağındaydık. İnin dedi bak burada polis memuru arkadaşlar var dedi. 'Güvenliğin önünde rutin kontrol yapıyorlar' dedi. Biz onların yanına geçtik ben durumu anlattım” şeklinde konuştu. 

Bana AİDS mi bulaştırmaya çalışmasından korktum
Ercan Paksoy sözlerine, “Bayan gayet rahat ve soğuk kanlıydı. Ben hemşireyim dedi. Daha sonra beraber karakola gittik. Enjektörü görünce benim aklıma direk AİDS hastalığı geldi. Bana AİDS mi bulaştırmaya çalışıyor acaba diye düşündüm. Karakola gittiğimizde beni direk hastaneye gönderdiler. Enjektör kullanılamamış ama belki önce başkasına batırıp sana sana batırılmıştır dedi doktorlar. İğne incelenmek üzere adli tıpa gitti. Sonuçların 6 ay sonra geleceğini söylediler” ifadelerini kullandı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.  

Etiketler: metrobüs, şırıngalı hemşire


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