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Metrobüste sürpriz evlenme teklifi

Her gün binlerce insanı taşıyan metrobüs, bu sefer sürpriz bir evlenme teklifine sahne oldu.

Metrobüste sürpriz evlenme teklifi

03 Ağustos 2017 14:03

Yaklaşık yıldır birlikte olduğu kız arkadaşına evlenme teklifi etmek isteyen Efe Alagöz, ilk defa el ele tutuştukları yer olan metrobüsü seçti. Ailesine ve yakınlarına haber vererek metrobüste uygun ortamı sağlayan genç, kız arkadaşı Gülçin Palak ile birlikte Zincirlikuyu Avcılar hattında çalışan metrobüse Cennet durağından bindi. Genç kız metrobüste gitar çalan genci görüp şaşırırken, Alagöz, kız arkadaşını gencin yanına götürdü. Ardından Alagöz, ceketinin altına sakladığı kırmızı gülleri kız arkadaşına vererek cebinden çıkardığı yüzükle genç kızın önünde diz çökerek evlenme teklifi etti. O anlar metrobüsteki vatandaşlardan büyük alkış alırken Alagöz’ün arkadaşı da genç kızın başından gül yaprakları saçtı. Romantik evlenme teklifi karşısında şok geçiren Gülçin Palak, heyecanının ardından evlenme teklifine "Evet" derken çok sayıda vatandaş o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

"ÇOK MUTLU OLDUM, SEVDİKLERİM HERKES BURADA"

Evlilik teklifi karşısında çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu ifade eden Gülçin Palak, "Çok mutlu oldum, sevdiklerim herkes burada bu kadarını beklemiyordum sabahtan beri o kadar gerginim ki bir şey olacak diyorum ama biraz anladım ama bu kadarını beklemiyordum. İnanılmaz heyecanlıyım bende burada ilk elini tuttuğumda hayatımda yaşamadığım o heyecanı yaşadım. Bu dedim ve devam ettik" şeklinde konuştu.

"İLK DEFA METROBÜSTE EL ELE TUTUŞTUK"

Sevgilisine sürpriz yapmak için kısa bir zamanda organize olduğunu dile getiren Efe Alagöz, "Çok ani oldu aslında hazırlıklar hemen hemen 1 gün sürdü. Çok çok acele yapmak zorunda kaldık. Çok çok mutluyum herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel inanılmaz bir sürpriz oldu. Dün akşam söyledim babama acilen toplanın sabah 9’da gidiyorsunuz dedim. İlk defa metrobüste el ele tutuştuk. O ilk heyecan burada başladı" diye konuştu.

"TATLI BİR HEYECAN NE SÖYLEYECEĞİMİ BİLEMİYORUM"

Oğlunun sürprizinin kendini de şaşırttığını ve genç çiftin çok mutlu günler yaşamalarını dilediğini söyleyen baba Recep Alagöz, "Tatlı bir heyecan ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Benim içinde sürpriz oldu Allah devamına erdirsin diyorum" dedi.

Mehmet Altunışık 


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