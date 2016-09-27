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Metrobüsün ezdiği araçtan sağ çıkan doktor o anları anlattı

İstanbul’da metrobüsün ezdiği araçtan sağ kurtulan Dr. İbrahim Mithat Us, yaşadıklarının boyutunun ne kadar büyük olduğunu kaza sonrası görüntüleri izlerken anladığını belirterek, "Eşime metrobüsün içinden çıkmama ihtimali de var dedim" diye konuştu.


27 Eylül 2016 17:03

İstanbul Acıbadem’de bir yolcunun metrobüs şoförüne şemsiyeyle saldırması sonucu, kontrolden çıkan metrobüsün ezdiği araçtan sağ kurtulan Dr. İbrahim Mithat Us, olay anını anlattı. Metrobüsün altında kalan araçtan hafif yaralı kurtulmayı başaran Us, kaza öncesi birçok olumsuzluk yaşadığını söyleyerek, "Saliseler içerisinde pek çok olayı yaşadım o anda. Tamamen rastlantıların üst üste gelmesi sonucu ben kaza yerinde oldum. Normalde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanıyorum inşaat olduğu için 1'inci köprüyü kullanıyordum üç gündür, cep telefonumu arabada unuttum onun için geciktim. Pek çok rastlantıdan sonra metrobüs kazası gerçekleşti" dedi.

Metrobüs kazasını ilk başladığı anda gördüğünü belirten Us,"Kaza başladığı anda, metrobüs ilk bariyerlere çarptığı anda ben kazayı gördüm ama o saate trafikte araçlar hareket etmediği için sadece izlemeye başladım. Bariyerlere çarptıktan sonra beyaz arabaya çarptı ilk olarak. Beyaz arabada bulunanlar neler yaşıyor acaba diye geçirdim aklımdan. İkinci beyaz arabaya çarptıktan sonra hızlanarak benim aracın üstüne çıktı. Çarpma anı saliselerle bile ölçülemeyecek bir süre. İlk çarpma anında ben refleks olarak vites koluna doğru yattım. Metrobüs aracın üstüne çıktıktan sonra herhalde sürüklendiği için bana çok uzun süre aracın üstünde gidiyormuş gibi geldi. Ama sonrasında görüntüleri izlediğimde çok kısa bir süre olduğunu anladım” diye konuştu.

"Metrobüstekilerin yanıyoruz diye bağrışlarını geliyordu"
Metrobüs aracın üzerinde durduğunda kendisinde hayati bir durum olup olmadığını kontrol ettiğini belirten Us, "Başımda bir şey yoktu. Kolumda bacaklarımda ciddi bir kırık gözükmüyordu. Metrobüs durduktan sonra aracın üstünden dumanlar gelmeye geldi. Benim için en korkunç an o an oldu, dedim şimdi yangın çıkıyor. Bu darbeyi atlattık ama yangında şimdi hayatımı kaybedeceğim diye düşündüm. Metrobüsün içerisindeki insanların sesleri koşturma sesleri çok net geliyordu. Yanıyoruz diye bağrışları geliyordu. Bir iki kez kornaya basıp kontağımı kapadım. Arka bagaj kısmından benimle irtibata geçmeye başladılar. O beni biraz rahatlattı" ifadelerini kullandı.

"Siri vasıtasıyla eşime ulaştım"
Aracın içerisinde beklerken sağlık görevlileriyle uzun süre iletişim kuramadığını belirten Us, “İlk çarpma anında her şey bitti dediğim oldu. Bir süre sonra ne yapmam gerek düşüncesi korkunun önüne geçti. Hayatta kalma refleksi ile korku endişe hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Telefonumu elime aldım eşimi aramak istedim ama elim kanlı olduğu için çalışmadı. Siri vasıtasıyla eşime ulaştım. Kaza yaptığımı söyledim eşime, nerede olduğumu sordu. Metrobüsün altında olduğumu söyledim. Eşime iyi olduğumu söyledim ama eşim kazayı duyunca hiçbirini anlamamış" dedi.

"Bir tek vuran kişiyi suçlu görmüyorum bu olayda"
Yaşanan kazadan dolayı şikayetçi olduğunu ifade eden Us, "Şikayetçiyim, çok büyük bir olay yaşandı. Bu olayda can kaybının olmaması çok büyük bir mucize, yaşanan stresin bir bedeli yok. Şikayetçiyim ama zaten suçlu olan kişiler yakalandı diye düşünüyorum. Savcılık resmi soruşturmayı başlattı. Ben de bu süreci takip edeceğim. Bir tek vuran kişiyi suçlu görmüyorum bu olayda. İlk tartışmada resmi kurum görevlisi farklı davranabilirdi. Biriyle tartıştığında ayağa kalkmak o olayı çok provoke eden bir şey. Refleks olarak frene basması bence bir şoförün yapacağı en iyi davranıştı. Kontağı kapatabilirdi. Çok anlaşılabilir bir durum değil. Adli sürecin bunları da kapsayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Eşime metrobüsün içinden çıkmama ihtimali de var dedim"
Büyük bir kazayı küçük yaralarla atlattığını belirten Us, “Birkaç morluk ve elimdeki alçı dışında. Belki gerekirse fizik tedavi alacağım. Metrobüsün altından çıkana kadar ben çok kendimde olduğumu düşünüyordum. Araçtan çıkarken cüzdanımı, anahtarımı ve önceden hazırladığım telefonumu alarak çıktım. Çıkar çıkmazda insanların paniğinden bir şey algılayamadım. Ambulans ve itfaiye görevlilerinin işlerini son derece iyi yaptığını düşünüyorum. Aradan zaman geçip görüntüleri izlediğimde olayın boyutunu daha net anlıyorsunuz. Mucize eseri olmuş, Allah korumuş, başka bir açıklaması yok. Evdekilere metrobüsün içinden çıkmama ihtimali de var dedim. Bu da evdeki paniği arttırdı açıkçası. Bu zamana kadar böyle büyük bir kaza yaşamamıştım. Kan sulandırıcı aldığım için çok fazla kanama olmuş. Çıkar çıkmaz ilk eşimi gördüm o benim için rahatlatıcı oldu” dedi.
 


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