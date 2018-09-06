MetroCity’den basın açıklaması

AVM’nin Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:

“MetroCity Alışveriş Merkezi’nde bulunan yürüyen merdivenler, asansörler, x-ray cihazları ve kapı dedektörleri, bir yönetim kurulu üyemizin borcundan dolayı, alacaklı bir faktoring firması tarafından yasal olmayan bir şekilde bir süre işlemez hale getirilmiştir.

Şirketimizin ihtiyati tedbir talepli olarak Bakırköy 5. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2018/874 E. sayılı dosyasıyla açtığı istihkak davası üzerine; yapılan haciz ve muhafaza işlemlerinin, İ.İ.K.82-83 maddelerinde belirtilen esaslar gözetilmeden, TAŞINMAZIN MÜTEMMİM CÜZ (bütünleyici parçası) NİTELİĞİNDE OLDUKLARINDAN, TAŞINMAZDAN (bütünden) AYRI OLARAK HACZİ KABİL OLMADIĞINDAN, bunlar üzerinde yapılan haciz işlemlerinin ve muhafaza altına alınan işlemlerin KALDIRILMASINA, alacaklı tarafından “ESKİ HALE GETİRİLMESİNE” 04.09.2018 tarihinde karar verilmiş ve icra memuru tarafından saat 17.30’da HACİZ VE MUHAFAZA İŞLEMLERİNE son verilmiştir.

3. bir şahsın borçlarından dolayı MetroCity Alışveriş Merkezi zarara uğratılmıştır. İstihkak davası devam etmekte olup, haksız ve kanunsuz icra işlemleri nedeniyle, 3. şahıstan alacaklı faktoring şirketine gerekli maddi, manevi tazminat davaları ikame olunacaktır.

Keyfiyeti; kamuoyuna, AVM çalışanlarına, kiracılarımıza ve birlikte çalıştığımız firmalara üzülerek saygıyla duyururuz.”