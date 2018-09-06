Diğer
Kategoriler

MetroCity’den basın açıklaması

Yürüyen merdivenleri, alacaklı bir faktoring firmasının aldırdığı haciz kararı sonrası sökülen MetroCity Alışveriş Merkezi tarafından konuyla ilgili basın açıklaması yapıldı.

MetroCityden basın açıklaması

06 Eylül 2018 11:07

AVM’nin Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:

“MetroCity Alışveriş Merkezi’nde bulunan yürüyen merdivenler, asansörler, x-ray cihazları ve kapı dedektörleri, bir yönetim kurulu üyemizin borcundan dolayı, alacaklı bir faktoring firması tarafından yasal olmayan bir şekilde bir süre işlemez hale getirilmiştir.

Şirketimizin ihtiyati tedbir talepli olarak Bakırköy 5. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2018/874 E. sayılı dosyasıyla açtığı istihkak davası üzerine; yapılan haciz ve muhafaza işlemlerinin, İ.İ.K.82-83 maddelerinde belirtilen esaslar gözetilmeden, TAŞINMAZIN MÜTEMMİM CÜZ (bütünleyici parçası) NİTELİĞİNDE OLDUKLARINDAN, TAŞINMAZDAN (bütünden) AYRI OLARAK HACZİ KABİL OLMADIĞINDAN, bunlar üzerinde yapılan haciz işlemlerinin ve muhafaza altına alınan işlemlerin KALDIRILMASINA, alacaklı tarafından “ESKİ HALE GETİRİLMESİNE” 04.09.2018 tarihinde karar verilmiş ve icra memuru tarafından saat 17.30’da HACİZ VE MUHAFAZA İŞLEMLERİNE son verilmiştir.

3. bir şahsın borçlarından dolayı MetroCity Alışveriş Merkezi zarara uğratılmıştır. İstihkak davası devam etmekte olup, haksız ve kanunsuz icra işlemleri nedeniyle, 3. şahıstan alacaklı faktoring şirketine gerekli maddi, manevi tazminat davaları ikame olunacaktır.

Keyfiyeti; kamuoyuna, AVM çalışanlarına, kiracılarımıza ve birlikte çalıştığımız firmalara üzülerek saygıyla duyururuz.”

Etiketler: metrocity, scc taıtım

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç