Metroda başörtülü kadına saldıran sanık hakim karşısında

Kadıköy Bostancı metro istasyonunda başörtülü kadına küfür edip tükürdüğü iddia edilen Atınç Manap'ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “hakaret” suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 61'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Atınç Manap katılmazken, müşteki Kerime Pehlivan ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Söz alan sanık avukatı, sanığın babasının rahatsızlığından dolayı duruşmaya katılamadığı gerekçesiyle mazeret dilekçesi sunduklarını söyledi. Duruşmada söz alan şikayetçi Kerime Pehlivan ise, “Olay günü metroda asansör bekliyordum, sanık da asansörden aşağı doğru iniyordu. İnerken bakışlarıyla tacize başlamıştı. Asansörden indikten sonra yürümesi gerekirken bir anda durdu ve karşıma geçti. Diğer insanların geçmesini bekledi. Sanığın bana bir şeyler dediğini fark ettim, aldırış etmeden asansöre geçtim" dedi.

"PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORUM"

Daha sonra sanığın ‘Allah belanızı versin, sizin gibi yobazlar' şeklinde sözler söylediğini ve kendisine tükürdüğünü söyleyen Pehlivan, "Tükürük sol tarafıma denk geldi. Kapı kapandıktan sonra sanık geri yöneldi. Tekrar bana doğru bağırdı ancak ne dediğini anlamadım. Sanıktan korktuğum ve şok geçirdiğim için ne dediğini tam olarak anlayamadım. Aynı gün sanıktan şikayetçi oldum. Olaydan sonra psikolojik tedavi gördüm ve halen görmeye devam etmekteyim” diye konuştu.

Bunun üzerine söz alan müşteki avukatı, güvenlik kamerası çözümüne ilişkin düzenlenen bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini söyleyerek, yeniden rapor aldırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise, “Sanığın babası kanser olduğu için hastanede tedavi görmektedir, müvekkil de babasının yanında refakatçisidir. Gelecek celse kendisini hazır edeceğiz” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatının görüntülere ilişkin yeniden bilirkişi raporu aldırılması talebini reddetti. Sanığın mazeretini kabul ederek gelecek celse hazır edilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Mart tarihinde tesettür giyimli müştekinin Bostancı metro istasyonunda asansöre binmek için beklediği sırada asansörden inen Atınç Manap'ın müştekiye yönelik “Allah belanızı versin, sizin gibi yobazlar yüzünden” şeklinde sözler söylediği ve hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu belirtildi. Müştekinin asansöre bindiği sırada şüphelinin tükürdüğünün anlatıldığı iddianamede, görüntülerin çözümüne ilişkin düzenlenen bilirkişi raporunda görüntünün büyütüldüğünde netliğin bozulmasından dolayı şüphelinin müştekiye tükürüp tükürmediği veya hakaret edip etmediği hususlarında sonuca varılamadığı vurgulandı. İddianamede, Atınç Manap'ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “hakaret” suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Gamze Erdemir