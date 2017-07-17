Metroda bayıldı, herkesi ayağa kaldırdı

Edinilen bilgiye göre, D.Ç. (41), Duaçınar metro istasyonunda bayıldı. D.Ç yere düşerken, gören vatandaşlar paniğe kapılarak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Orada bulunan özel güvenlik görevlileri bayılan D.Ç. yi uyandırmak için müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi metroda yaptı. Müdahale sonucu ayıltılıp yere oturtulan D.Ç, ambulansa binmeyeceğini, eve gideceğini belirtti. D.Ç, yarı baygın vaziyette metroya bindirildi.

Yanında bulunan arkadaşı, "Biz üniversiteye gidecektik. Midesi bulandığını söyledi. 5 dakika duralım dedi, sonra birden yere düştü" diye konuştu.

Serkan Akkuş