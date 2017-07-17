Diğer
Kategoriler

Metroda bayıldı, herkesi ayağa kaldırdı

Bursa'da metro istasyonunda bayılan adam için herkes seferber oldu.

Metroda bayıldı, herkesi ayağa kaldırdı

17 Temmuz 2017 11:12

Edinilen bilgiye göre, D.Ç. (41), Duaçınar metro istasyonunda bayıldı. D.Ç yere düşerken, gören vatandaşlar paniğe kapılarak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Orada bulunan özel güvenlik görevlileri bayılan D.Ç. yi uyandırmak için müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi metroda yaptı. Müdahale sonucu ayıltılıp yere oturtulan D.Ç, ambulansa binmeyeceğini, eve gideceğini belirtti. D.Ç, yarı baygın vaziyette metroya bindirildi.

Yanında bulunan arkadaşı, "Biz üniversiteye gidecektik. Midesi bulandığını söyledi. 5 dakika duralım dedi, sonra birden yere düştü" diye konuştu. 

Serkan Akkuş 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!