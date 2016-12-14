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Metroda beleşçiler dehşet saçtı, o anlar kamerada

Bursa’da iki şehir magandası metroda bedava geçişlerine izin vermeyen güvenlik görevlisini öldüresiye dövdü, o anlar kameralara yansıdı.

Metroda beleşçiler dehşet saçtı, o anlar kamerada

14 Aralık 2016 09:41
Metroda beleşçiler dehşet saçtı, o anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay Gökdere Metro İstasyonunda gerçekleşti. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Orhan Atmaca, gece 23:55 sıralarında Osmangazi İlçesinde bulunan Gökdere Metro istasyonundan ücretsiz geçen Adil K. ve Enes D’ye yaptıkları bu hareketin yasak olduğunu söyledi. Kendilerine uyaran güvenlikçiye saldıran iki genç ellerinden copunu aldıkları güvenlik görevlisini kafasına bayıltana kadar vurdular. Bununla da yetinmeyen saldırganlar güvenlik görevlisini dakikalarca tekmelediler. Güvenlik görevlisini öldüresiye döven saldırganlar güvenlik görevlisi bayılınca "öldü" zannederek olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bu dehşet anları ise metronun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Aldığı öldürücü darbelerle bayılan güvenlik görevlisi olay yerine gelen ilk yardım ekipleri tarafından en yakın hastaneye sevk edildi. İki şahıstan da şikayetçe olan Orhan Atmaca, kendisine saldıran saldırganlardan Adil K’nin basit yaralama suçundan serbest kalması ve Enes Demir’in ise yakalanamaması üzerine isyan etti.
Bu işin peşini bırakmayacağını ifade eden Atmaca, “İki şahıs turnikelere doğru yürüyüp kartını okuttu. Katlarında ücret olmayınca her hangi bir şey sormadan turnikenin kenarından ücret ödemeden geçtiler. Ben kendilerini bu şekilde geçemeyecekleri konusunda uyardım. Bu uyarımdan sonra bana saldırdılar. Elimdeki copu alarak benim kafama defalarca vurdular. Ben 15 defa kafama copla vurulduğunu hatırlıyorum. Yüzüm tanınmaz hale geldi. Maddi ve manevi şekilde zarara uğradım. Olaydan sonra 20 gün iş göremez raporu aldım. Bana saldıran şahıslar biri basit yaralama suçundan serbest bırakıldı. Diğeri ise hala bulunamadı. Bulunamayan şahsın tüm ev ve iş yeri adresini kendi imkanlarımla bulup emniyete teslim ettim. Şu an dava sürüyor” dedi
“Benden sonra bir arkadaşıma daha saldırdılar psikolojim bozuldu istifa ettim”
Metro istasyonlarında tek güvenlik görevlisi olduğunu söyleyen Atmaca, "Arkadaşlarım tek başına kendilerini savunamıyorlar. Benden sonra bir arkadaşımı daha bıçakla saldırarak yaraladılar benim bu olaylardan sonra psikolojim bozuldu. Yapmış olduğum görevden istifa ettim” diye konuştu.

Burak Türker 
 


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