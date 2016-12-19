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Metroda elektrikler kesildi, vatandaş belediyeye isyan etti

İstanbul metrosu Yenikapı-Hacıosman hattında seferler, elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık yarım saat durdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne isyan eden vatandaşlar, bir sonraki vagona yürüyerek gitti.

Metroda elektrikler kesildi, vatandaş belediyeye isyan etti

19 Aralık 2016 11:24
Metroda elektrikler kesildi, vatandaş belediyeye isyan etti - Tıkla İzle

İstanbul metrosu Yenikapı - Hacıosman hattında arıza yaşandı. Elektrik kesintisi nedeniyle seferler yaklaşık yarım saat durdu. Vagonlarda bekleyen yolcular, arıza nedeniyle tahliye edildi. Metro istasyonuna yürüyerek gitmek zorunda kalan yolcular, belediyeye tepki gösterdi.
Neşe Arslan isimli yolcu, "Elektrik kesintisi var dediler. Bizi yarım saat beklettiler metro içinde. İndirdiler bizi metrodan. Tahliye ettiler. Tam çıkarken yeni bir metro geldi. Onda da epey beklemek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.
Metro seferleri arızanın giderilmesinin ardından normale döndü.

Doğan Can Cesur 

 

Etiketler: İstanbul metrosu, Yenikapı-Hacıosman hattı


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