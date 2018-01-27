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Metroda köpek kurtarma operasyonu

Bursa’da raylara inen köpeği ekipler kurtardı. Metro ile takip edilen köpek 3 durak sonra yakalanabilirken, o anlar kameraya yansıdı.

Metroda köpek kurtarma operasyonu

27 Ocak 2018 10:43

Şirinevler metro istasyonunda raylara giren sevimli köpek için Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Altuntaş’ın da katıldığı kurtarma operasyonunda kolay kolay yakalanmayan köpek, ekipleri 3 istasyon peşinden sürükledi. Metro ile de takip edilen köpek, Gürsu istasyonunda yakalanabildi.

Yıldırım Belediyesi Hayvan Barınağı'nda koruma altına alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve sahiplerinin Veteriner İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçebileceği belirtildi.

Zafer Peker

Etiketler: bursa, köpek kurtarma operasyonu, metro

 

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