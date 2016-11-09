Atatürk Havalimanı metro katında vagon içerisinde bulunan yolculardan 53 yaşındaki Mehmet Cemal Dolu aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Bu sırada olay yerinde bulunan bir kabin memuru ve başka bir şahıs, kalp krizi geçirdiğini anladıkları Dolu’ya ilk müdahaleyi yaptı.

Kalp krizi geçiren hastaya acil müdahale edilmesi için havalimanı metro katına sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri hastayı kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Dakikalarca kalp masajı yapılan Mehmet Cemal Dolu, sedyeye alınarak havalimanından çıkarıldı. Zamanla yarışan sağlık ekipleri hastanın sedyeyle nakli sırasında da şahsı hayatta tutabilmek için kalp masajına devam etti.

Ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan hastanın acil müdahale odasına alınarak tedavi altına alındığı öğrenildi.