Sabah erken saatlerde Emek İstasyonu’ndan metroya binip şehir merkezine doğru yola çıkan Bursalılar daha önce görmeye alışık olmadıkları bir manzara ile karşılaştı. Uludağ Üniversitesi Konservatuar Bölümü’nde eğitim gören 3 öğrenci yanlarında taşıdıkları enstrümanlarını çıkarıp bir anda metro içerisinde çalmaya başladı. 2 kişi karşılıklı gitar çalarken öğrencilerden biride şarkı söyledi. 3 öğrencinin şehir merkezine gelene kadar verdiği mini konser yolcular tarafından ilgiyle dinlendi. Son durağa yaklaşırken kupa bardak ile yardım toplayan gençler son istasyonda karşı yöne gidecek olan tirene geçip müzikli yolculuklarına devam etti.