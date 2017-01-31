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Metrodaki hakaret iddiasına 4 yıl hapis talebi

Bursa'da, metroda bir genç kıza hakaret ettiği iddia edilen şahıs hakkında 4 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Metrodaki hakaret iddiasına 4 yıl hapis talebi

31 Ocak 2017 12:32

Olay, 20 Eylül Salı sabahı Bursa’nın en büyük toplu taşıma aracı olan Bursaray’da meydana geldi. İddiaya göre, D.K. (24) isimli kimyager kız, Yıldırım ilçesine gitmek için metroya bindi. Yolculuk sırasında 50 yaşlarındaki Mehmet A, yanında duran ve kulaklık ile müzik dinleyen Enis T'ye, "Neden rahatsız ediyorsun" diyerek küfretti. D.K, bunun üzerine müzik dinleyen gence destek vererek, bağıran kişiye çıkıştı. Erkek yolcu, "Ben sizin hakkınızı savunuyorum" cevabını verdi. D.K, "Ben müziğin sesini duymuyorum. Sizin ulu orta küfretmenizden rahatsızlık duyuyorum" diye cevap verdi. Mehmet A, iddiaya göre, "Şortlu kadının başına gelenleri biliyorsunuz. Hala konuşuyorsun. Kes sesini" diye bağırdı. 

Olayın ardından genç kadın, cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Polis, Mehmet A.’yı gözaltına aldı. Mehmet A., ifadesinde, “Yolculuk sırasında yanımda bulunan genç cep telefonu ile rahatsız edici bir şekilde müzik dinliyordu. Kendisinden müziğin sesini kısmasını istedim. O da söylediğimi yaptı. Daha sonra tekrar açınca bu kez 'sesini kessene ulan' diyerek çıkıştım. Bu sırada yolculuk yapan bir kadın bana, "Sen ulan diyemezsin. Böyle bir hakkın yok" dedi. Ben de kendisine, "İstanbul'daki şortlu bayan olayını hatırlıyorsunuz. Olaya çok tepkisiz kaldınız. Oysa ben sizin ve toplumun hakkını savunmaya çalışıyorum" dedim. bana bu şekilde tepki vermesine çok sinirlendim. Üstelik bana, 'magandasın' dedi. Bunun üzerine ben de ona, "Çok ukalasınız. Ben sizlerin hakkını savunmaya çalıştım" diyerek cevap verdim. Duyarlı bir vatandaş olarak doğru bildiğimi yaptım. Kimseye "o....u" demedim" dedi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılık, Mehmet A. hakkında, D.K. ile Enes T.’ye ‘hakaret’ suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açtı. Mehmet A., önümüzdeki günlerde Bursa 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. 

Etiketler: hakaret, metro


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